Новости часа: Песков заявил, что не стоит зеркально отвечать на визовые ограничения ЕС

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. При ответе на визовые ограничения со стороны ЕС нет необходимости слепо действовать зеркально. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Саммит Шанхайской организации сотрудничества начинается в Самарканде. Владимир Путин примет участие в нем лично.

Россияне оформили в 2,5 раза больше предзаказов на новые iPhone, чем в прошлом году. Об этом заявили дистрибьюторы.