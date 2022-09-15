Песков заявил, что тема Украины также будет обсуждаться на саммите ШОС

Тема Украины будет обсуждаться на саммите ШОС, но она не основная. Об этом заявил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что экономики России, Средней и Центральной Азии взаимоинтегрированы, на повестке много проектов.

Также пресс-секретарь президента подчеркнул, что никто не ставит задачу сделать ШОС альтернативой военной организации. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.