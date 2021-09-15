Песков заявил, что введение нового локдауна в России не рассматривается

Власти не обсуждают возможность введения новых ограничений или локдауна, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Такого нет вообще вопроса сейчас", – сказал Песков.

По его словам, Кремль получает прогнозы вирусологов относительно новой волны заболеваемости COVID-19, однако эти отчеты содержат разные экспертные мнения, в том числе абсолютно противоположные.