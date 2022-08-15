В России могут запустить чартерные поезда

В России могут появиться чартерные поезда. Изучить такую возможность попросил премьер-министр Михаил Мишустин.

Идея пускать специальные составы, которые бы доставляли организованных туристов на российские курорты возникла после того, как нынешним летом обычные маршруты оказались перегруженными из-за большого количества отдыхающих. Проблема в том, что движение по железным дорогам очень жестко привязано к расписанию, и пускать еще, а также организовать дополнительные составы очень сложно. Но в РЖД обещали подумать.

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