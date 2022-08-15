Автомобильную трассу между Донецком и Мариуполем отремонтируют до конца ноября, а в Мариуполе уже в следующем месяце закончат возведение новых жилых домов. Поручение по восстановлению республик Донбасса дал Владимир Путин.

Как идут работы на освобожденных территориях? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.