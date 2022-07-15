Новости последнего часа: Юрий Борисов назначен гендиректором госкорпорации "Роскосмос"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Юрий Борисов назначен генеральным директором госкорпорации "Роскосмос". Опубликован указ президента.

Автопроизводители из дружественных стран могут занять заводы ушедших компаний, сообщил предложенный на пост вице-премьера министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

Жители Москвы с 02:00 могут наблюдать пролет МКС на фоне луны. Об этом рассказал космонавт Сергей Корсаков.