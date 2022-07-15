Новости последнего часа: Путин утвердил Дениса Мантурова в должности вице-премьера

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин утвердил Дениса Мантурова в должности вице-премьера. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

ЦБ РФ предложил изменить критерии отнесения компаний к малым и средним предприятиям.

Около 1,5 тысячи теплоходов отправили с Северного Речного вокзала после реконструкции, рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.