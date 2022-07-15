Путин утвердил Мантурова на должность вице-премьера

Владимир Путин утвердил Дениса Мантурова на должности вице-премьера – министра промышленности и торговли России. Указ о назначении подписан и опубликован на сайте Кремля.

Ранее госдума утвердила Дениса Мантурова на должность вице-премьера – министра промышленности и торговли. Вопрос о назначении был рассмотрен на внеочередном заседании. "За" проголосовали 394 депутата, один воздержался.

Введение новой позиции необходимо для принятия быстрых решений в условиях санкций. Об этом накануне сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.