Мишустин рассказал о развитии здравоохранения в России

Правительство России уделяет особое внимание вопросам развития здравоохранения, эта сфера находится в приоритете. Об этом заявил Михаил Мишустин во время посещения Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова, где пообщался с сотрудниками центра.

Один из них поднял тему обучения основам оказания медпомощи в школах и вузах. Михаил Мишустин идею поддержал и пообещал дать поручение подготовить программу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.