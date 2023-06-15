Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июня, 15:45

Общество

Мишустин рассказал о развитии здравоохранения в России

Мишустин рассказал о развитии здравоохранения в России

Песков прокомментировал слова Путина о "санитарной зоне" на Украине

Песков прокомментировал слова Путина о создании "санитарной зоны" на Украине

Новости часа: Песков рассказал о линии для безопасности регионов РФ

Новости часа: Путин поручил интегрировать беспилотники в воздушное пространство РФ

Путин упростил трудоустройство для несовершеннолетних

Владимир Путин встретился с российскими военкорами

Новости часа: Путин заявил, что Россия участвует в зерновой сделке не ради Украины

У РФ есть несколько планов в зависимости от ситуации после контрнаступления ВСУ – Путин

Новости часа: Путин заявил, что потери ВСУ в 10 раз превышают российские в зоне СВО

Правительство России уделяет особое внимание вопросам развития здравоохранения, эта сфера находится в приоритете. Об этом заявил Михаил Мишустин во время посещения Национального медико-хирургического Центра имени Пирогова, где пообщался с сотрудниками центра.

Один из них поднял тему обучения основам оказания медпомощи в школах и вузах. Михаил Мишустин идею поддержал и пообещал дать поручение подготовить программу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьмедицинаобществовидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика