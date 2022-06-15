Новости часа: Путин поручил продлить компенсации по ипотеке и ковидная амнистия

Телеканал Москва 24 подготовил подборку актуальных новостей последнего часа. Так, Владимир Путин поручил продлить компенсации по ипотеке для многодетных семей в России. Такое решение было принято по итогам прошедшего в конце мая заседания президиума Госсовета.

Более 15 тысяч заявлений на получение компенсации по ковидной амнистии подали в Москве. Об этом заявил начальник главного контрольного управления столицы Евгений Данчиков.

На Таганско-Краснопресненской линии метро начнут укладывать бесстыковое пути, сообщил Дептранс. На участках общей протяженности 20 километров проведут сварку 482 стыков и заменят три тысячи шпал.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

