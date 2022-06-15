У РФ хватает ресурсов для развития, несмотря на попытки Запада помешать этому – Мишустин

У России хватает ресурсов для развития, несмотря на попытки Запада помешать этому. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на стратегической сессии на тему основных направлений экономической политики в условиях санкций.

Премьер подчеркнул, что всем отраслям оказывается необходимая поддержка. Также Мишустин обратил внимание, что перед кабмином стоят новые задачи, среди них – определение длительного горизонта планирования и адаптация экономики в среднесрочной перспективе.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.