Путин продлил срок временного пребывания мигрантов в России до 30 сентября

Срок временного легального пребывания мигрантов в России продлен до 30 сентября. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.

Продление связано с тем, что ограничения на въезд иностранных граждан полностью не сняты, при этом на стройках ощущается острый дефицит рабочей силы.

По данным МВД России, на сегодня в свои страны вернулись более 550 тысяч человек. Однако в России все еще нелегально находятся более миллиона мигрантов. Преимущественно это граждане стран Средней Азии, Украины, Азербайджана. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.