Размер выплат на детей составит от 6 до 12 тыс рублей в 2022 году

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в 2022 году на пособия для малообеспеченных семей с детьми выделят 505 миллиардов рублей. Речь идет о семьях с детьми от 8 до 17 лет.

"На выплаты направим почти 363 миллиарда рублей, всего же на эти цели в текущем году выделим 505 миллиардов рублей, чтобы до конца года средства получили родители более 5 миллионов детей", – заявил глава кабмина.

Мишустин добавил, что размер пособий будет варьироваться и составит 50, 75 или 100% от величины регионального прожиточного минимума на ребенка. В среднем выплаты будут равны от 6 до 12 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.