Песков заявил, что Белгородская и Брянская области не обращались за помощью после атак ВСУ

Белгородская и Брянская области не обращались за помощью после атак с территории Украины. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дополнительный поезд "Таврия" между Симферополем и Москвой будет курсировать до 15 мая, сообщил перевозчик.

В Москву идет циклон. Скоро в городе пойдет дождь, а в выходные в прогнозе еще снег и заморозки. Об этом рассказали синоптики.

