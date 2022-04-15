Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

Владимир Путин 15 апреля провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

Обсуждали актуальные текущие вопросы, но была и главная тема – концепция гуманитарной политики РФ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

