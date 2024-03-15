15 марта, 21:00Политика
Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 марта
Владимир Путин проголосовал на выборах главы государства. Он отдал свой голос дистанционно, заполнив бюллетень на компьютере своего рабочего кабинета в резиденции Ново-Огарево.
Участие в выборах принял Сергей Собянин. Мэр проголосовал онлайн, отметив, что такую удобную форму выбирают все больше москвичей с каждым годом.
Народный артист РФ, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт умер в больнице. Об этом сообщил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров.
Москвичи стали чаще пользоваться городским транспортом. Только на метро и МЦК за прошлый год пассажиры совершили больше 2 миллиардов поездок.
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