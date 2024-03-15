Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 марта

Владимир Путин проголосовал на выборах главы государства. Он отдал свой голос дистанционно, заполнив бюллетень на компьютере своего рабочего кабинета в резиденции Ново-Огарево.

Участие в выборах принял Сергей Собянин. Мэр проголосовал онлайн, отметив, что такую удобную форму выбирают все больше москвичей с каждым годом.

Народный артист РФ, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт умер в больнице. Об этом сообщил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров.

Москвичи стали чаще пользоваться городским транспортом. Только на метро и МЦК за прошлый год пассажиры совершили больше 2 миллиардов поездок.

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