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15 марта, 21:00

Политика

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 марта

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 15 марта

Новости часа: более 180 экспертов из 58 стран наблюдают за выборами президента РФ

Владимир Путин принял участие в онлайн-голосовании на выборах президента России

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Владимир Путин проголосовал на выборах главы государства. Он отдал свой голос дистанционно, заполнив бюллетень на компьютере своего рабочего кабинета в резиденции Ново-Огарево.

Участие в выборах принял Сергей Собянин. Мэр проголосовал онлайн, отметив, что такую удобную форму выбирают все больше москвичей с каждым годом.

Народный артист РФ, президент Театра сатиры Александр Ширвиндт умер в больнице. Об этом сообщил художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров.

Москвичи стали чаще пользоваться городским транспортом. Только на метро и МЦК за прошлый год пассажиры совершили больше 2 миллиардов поездок.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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