Новости часа: более 180 экспертов из 58 стран наблюдают за выборами президента РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 180 иностранных экспертов из 58 стран независимо наблюдают за выборами президента РФ. Это данные Общественной палаты РФ.

Система ДЭГ надежно защищена от атак, отметил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

ЦИК отразила серьезнейшую DDoS-атаку на служебный портал видеонаблюдения. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.