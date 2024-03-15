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15 марта, 20:00

Политика

Новости часа: более 180 экспертов из 58 стран наблюдают за выборами президента РФ

Новости часа: более 180 экспертов из 58 стран наблюдают за выборами президента РФ

Владимир Путин принял участие в онлайн-голосовании на выборах президента России

Владимир Путин назвал бессмысленными попытки Киева помешать выборам в РФ

Путин по видеосвязи принял участие в церемонии начала строительства ВСМ

Владимир Путин выступил с обращением перед выборами президента в России

Владимир Путин обозначил, на каких условиях Россия готова вести переговоры с Украиной

Владимир Путин рассказал о направлениях поддержки семей в РФ

Москва 24 назвала цитатой дня слова Владира Путина из интервью Дмитрию Киселеву

Путин прокомментировал украинские атаки на регионы РФ

Владимир Путин рассказал о мерах поддержки семей с детьми в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Более 180 иностранных экспертов из 58 стран независимо наблюдают за выборами президента РФ. Это данные Общественной палаты РФ.

Система ДЭГ надежно защищена от атак, отметил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

ЦИК отразила серьезнейшую DDoS-атаку на служебный портал видеонаблюдения. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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