Владимир Путин назвал бессмысленными попытки Киева помешать выборам в РФ

Владимир Путин назвал бессмысленными и преступными попытки Киева помешать выборам в России. Об этом глава государства заявил, открывая оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

Как отметил президент РФ, с 12 марта 2024 года и по настоящее время Украина совершила ряд диверсионных террористических атак: четыре на белгородском и одну на курском направлении с целью выхода и закрепления на российской территории. По словам, Киев делает это, чтобы сорвать голосование на выборах президента РФ.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

Избирательные участки открылись с 08:00 15 марта и будут работать до 20:00 17 марта. Проголосовать на участках можно с помощью бюллетеня или терминала электронного голосования.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

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