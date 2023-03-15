Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16:15

Политика

Путин назвал чушью версию о подрыве "Северных потоков" украинскими активистами

Путин назвал чушью версию о подрыве "Северных потоков" украинскими активистами

Новости часа: Путин поручил прокуратуре активнее защищать права участников СВО

Путин призвал прокуроров следить за нарушениями выплат гражданам зарплат и пособий

Новости часа: Песков сообщил, что в Кремле не обсуждали подготовку новой волны мобилизации

Песков объяснил выдачу повесток россиянам уточнением данных

Путину доложили об инциденте с американским беспилотником над Черным морем – Песков

В МО РФ рассказали о потерях Киева на купянском и краснолиманском направлениях

Путин опробовал тренажер вертолета Ми-171А2 в Улан-Удэ

Песков заявил, что проблемы в банковской системе США не скажутся на РФ

Путин посетил цеха авиационного завода в Улан-Удэ

Владимир Путин высказался по поводу теракта на "Северных потоках". Президент назвал полной чушью версию об организации подрыва трубопровода украинскими активистами.

По его словам, такое могли осуществить только специалисты. При этом их должно поддерживать государство, которое располагает определенными технологиями, подчеркнул Путин.

Он также заявил, что в этом теракте теоретически были заинтересованы США, чтобы прекратить подачу российских энергоносителей на европейский рынок и поставлять свой сжиженный природный газ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика