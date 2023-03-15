Путин назвал чушью версию о подрыве "Северных потоков" украинскими активистами

Владимир Путин высказался по поводу теракта на "Северных потоках". Президент назвал полной чушью версию об организации подрыва трубопровода украинскими активистами.

По его словам, такое могли осуществить только специалисты. При этом их должно поддерживать государство, которое располагает определенными технологиями, подчеркнул Путин.

Он также заявил, что в этом теракте теоретически были заинтересованы США, чтобы прекратить подачу российских энергоносителей на европейский рынок и поставлять свой сжиженный природный газ. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.