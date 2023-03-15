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Общество

Новости часа: Путин поручил прокуратуре активнее защищать права участников СВО

Новости часа: Путин поручил прокуратуре активнее защищать права участников СВО

Путин призвал прокуроров следить за нарушениями выплат гражданам зарплат и пособий

Новости часа: Песков сообщил, что в Кремле не обсуждали подготовку новой волны мобилизации

Песков объяснил выдачу повесток россиянам уточнением данных

Путину доложили об инциденте с американским беспилотником над Черным морем – Песков

В МО РФ рассказали о потерях Киева на купянском и краснолиманском направлениях

Путин опробовал тренажер вертолета Ми-171А2 в Улан-Удэ

Песков заявил, что проблемы в банковской системе США не скажутся на РФ

Путин посетил цеха авиационного завода в Улан-Удэ

Новости часа: Путин отметил кратное повышение экономического суверенитета РФ в 2022 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил прокуратуре активизировать работу по защите прав участников СВО. По его словам, в этих вопросах работники органов прокуратуры должны плотно взаимодействовать с властями на всех уровнях.

Синоптики предупредили о магнитной буре на Земле утром 16 марта. Об этом сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

Россельхознадзор разбирается в обстоятельствах случаев заболевания сибирской язвой в Чувашии.

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властьобществорегионывидеоРоман Карлов
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