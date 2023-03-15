Новости часа: Путин поручил прокуратуре активнее защищать права участников СВО

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин поручил прокуратуре активизировать работу по защите прав участников СВО. По его словам, в этих вопросах работники органов прокуратуры должны плотно взаимодействовать с властями на всех уровнях.

Синоптики предупредили о магнитной буре на Земле утром 16 марта. Об этом сообщается на сайте центра погоды "Фобос".

Россельхознадзор разбирается в обстоятельствах случаев заболевания сибирской язвой в Чувашии.