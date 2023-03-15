Новости часа: Песков сообщил, что в Кремле не обсуждали подготовку новой волны мобилизации

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ведут обсуждений новой волны частичной мобилизации. Он заявил об этом после сообщений воронежских властей о вручении повесток мужчинам по месту проживания и на работе.

Сергей Собянин открыл восьмой флагманский центр "Мои документы" в Москве. По словам мэра, за последние годы число услуг в данных центрах возросло на 60%.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до полудня пятницы, 17 марта. Таковы данные Гидрометцентра.