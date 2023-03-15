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Общество

Новости часа: Песков сообщил, что в Кремле не обсуждали подготовку новой волны мобилизации

Новости часа: Песков сообщил, что в Кремле не обсуждали подготовку новой волны мобилизации

Песков объяснил выдачу повесток россиянам уточнением данных

Путину доложили об инциденте с американским беспилотником над Черным морем – Песков

В МО РФ рассказали о потерях Киева на купянском и краснолиманском направлениях

Путин опробовал тренажер вертолета Ми-171А2 в Улан-Удэ

Песков заявил, что проблемы в банковской системе США не скажутся на РФ

Путин посетил цеха авиационного завода в Улан-Удэ

Новости часа: Путин отметил кратное повышение экономического суверенитета РФ в 2022 году

Новости часа: Песков прокомментировал продление зерновой сделки

Песков заявил, что банковская система России застрахована от последствий кризиса в США

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле не ведут обсуждений новой волны частичной мобилизации. Он заявил об этом после сообщений воронежских властей о вручении повесток мужчинам по месту проживания и на работе.

Сергей Собянин открыл восьмой флагманский центр "Мои документы" в Москве. По словам мэра, за последние годы число услуг в данных центрах возросло на 60%.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в Московском регионе до полудня пятницы, 17 марта. Таковы данные Гидрометцентра.

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