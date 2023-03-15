Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14:15

Политика

Путину доложили об инциденте с американским беспилотником над Черным морем – Песков

Путину доложили об инциденте с американским беспилотником над Черным морем – Песков

В МО РФ рассказали о потерях Киева на купянском и краснолиманском направлениях

Путин опробовал тренажер вертолета Ми-171А2 в Улан-Удэ

Песков заявил, что проблемы в банковской системе США не скажутся на РФ

Путин посетил цеха авиационного завода в Улан-Удэ

Новости часа: Путин отметил кратное повышение экономического суверенитета РФ в 2022 году

Новости часа: Песков прокомментировал продление зерновой сделки

Песков заявил, что банковская система России застрахована от последствий кризиса в США

Песков назвал продление зерновой сделки на 60 дней жестом доброй воли России

Новости часа: Песков рассказал, можно ли вывести украинский конфликт в мирное русло

Владимиру Путину доложили об инциденте с американским беспилотником над Черным морем. Контактов на высшем уровне между РФ и США не было. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Российский истребитель Су-27 во вторник, 14 марта, столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9. В результате инцидента БПЛА упал в международные воды. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
властьполитикавидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика