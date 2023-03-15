Путину доложили об инциденте с американским беспилотником над Черным морем – Песков

Владимиру Путину доложили об инциденте с американским беспилотником над Черным морем. Контактов на высшем уровне между РФ и США не было. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Российский истребитель Су-27 во вторник, 14 марта, столкнулся над Черным морем с американским беспилотником MQ-9. В результате инцидента БПЛА упал в международные воды. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.