Путин опробовал тренажер вертолета Ми-171А2 в Улан-Удэ

Владимир Путин во время посещения авиазавода в Улан-Удэ сел за штурвал вертолета МИ-171А2. Это новейшая многоцелевая модель тяжелого класса. Президент опробовал тренажер для пилотов.

Под руководством инструктора он совершил несколько крутых маневров на симуляторе, а затем посадил вертолет. Условия были максимально приближены к реальности. На мультимедийном экране можно было увидеть взлетную полосу аэропорта и панораму города.

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