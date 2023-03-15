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Путин опробовал тренажер вертолета Ми-171А2 в Улан-Удэ

Путин опробовал тренажер вертолета Ми-171А2 в Улан-Удэ

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Владимир Путин во время посещения авиазавода в Улан-Удэ сел за штурвал вертолета МИ-171А2. Это новейшая многоцелевая модель тяжелого класса. Президент опробовал тренажер для пилотов.

Под руководством инструктора он совершил несколько крутых маневров на симуляторе, а затем посадил вертолет. Условия были максимально приближены к реальности. На мультимедийном экране можно было увидеть взлетную полосу аэропорта и панораму города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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