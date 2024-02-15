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15 февраля, 20:00

Политика

Новости часа: Путин поручил создать центр сохранения наследия выставки "Россия" в Москве

Новости часа: Путин поручил создать центр сохранения наследия выставки "Россия" в Москве

"Мой район. Новости": Собянин доложил Путину об инновациях в московском здравоохранении

Путин предложил увеличить выплаты медикам в малых городах и селах

Путин заявил, что в России продолжат модернизацию первичного звена здравоохранения

Собянин доложил Путину об инновациях в московском здравоохранении

Собянин доложил Путину о работе по повышению качества медпомощи москвичам

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Сергей Собянин доложил Владимиру Путину о развитии московского здравоохранения

Владимир Путин обсудит с Сергеем Собяниным ИИ в здравоохранении

Путин и Собянин обсудят внедрение искусственного интеллекта в медицине

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Президент России поручил создать в Москве национальный центр для сохранения наследия выставки-форума "Россия". Об этом пишет сайт Кремля.

В выходные в Москве ожидается оттепель, а затем морозы до -18, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Расписание поездов на МЦД-1 изменится в ночные часы с 17 до 25 февраля, рассказали в столичном Дептрансе.

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