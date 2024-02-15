Новости часа: Путин поручил создать центр сохранения наследия выставки "Россия" в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Президент России поручил создать в Москве национальный центр для сохранения наследия выставки-форума "Россия". Об этом пишет сайт Кремля.

В выходные в Москве ожидается оттепель, а затем морозы до -18, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Расписание поездов на МЦД-1 изменится в ночные часы с 17 до 25 февраля, рассказали в столичном Дептрансе.