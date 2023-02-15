Москвичам рассказали о главных новостях среды

Владимир Путин поддержал эксперимент с использованием цифрового паспорта на смартфоне вместо бумажного. Об этом президент сообщил в беседе с министром цифрового развития Максутом Шадаевым. Документ, который определит случаи возможного применения электронного удостоверения личности, планируется подготовить до 1 мая.

В Донецке число раненых из-за обстрелов со стороны ВСУ увеличилось до двух, сообщили в ДНР. Пострадали 2 женщины. Кроме того, более 20 домов повреждены при обстреле Буденновского района. Столица ДНР утром 15 февраля подверглась очередному обстрелу.

Александр Овечкин сообщил о смерти своего отца. Хоккеист также попросил отнестись с пониманием и не беспокоить семью в столь тяжелое для нее время. Об этом Овечкин написал на своей странице в соцсети. Накануне "Вашингтон Кэпиталз" объявил о том, что его капитан был покинул расположение клуба на неопределенный срок.

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