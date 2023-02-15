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Общество

Новости часа: Путин призвал разобраться с проблемой ошибочной налоговой задолженности

Новости часа: Путин призвал разобраться с проблемой ошибочной налоговой задолженности

Путин одобрил эксперимент по использованию цифрового паспорта

Новости часа: послание президента Федеральному собранию состоится 21 февраля в 12:00

Новости часа: СМИ из недружественных стран не будут аккредитованы на послание Путина

Новости часа: Путин поручил начать работу по созданию подразделений МЧС в новых регионах

Путин поручил активизировать работу по формированию подразделений МЧС в новых регионах

Новости часа: Румыния подняла в небо истребители для проверки неизвестного метеозонда

Путин поручил судьям подумать, что можно сделать для российских бизнесменов

Новости часа: разрушенные из-за землетрясения в Турции здания восстановят за год

Правительство РФ отберет объекты для досрочного строительства в 2023 году

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Надо привести в порядок ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

На выплату соцпособий и компенсаций в РФ в 2023 году предусмотрено 1,6 триллиона рублей. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

Старообрядческая Псалтырь XVII века пополнила коллекцию Исторического музея. Об этом сообщила пресс-служба музея.

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