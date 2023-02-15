Новости часа: Путин призвал разобраться с проблемой ошибочной налоговой задолженности

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Надо привести в порядок ситуацию с ошибочной налоговой задолженностью. Об этом заявил Владимир Путин на совещании с членами правительства.

На выплату соцпособий и компенсаций в РФ в 2023 году предусмотрено 1,6 триллиона рублей. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

Старообрядческая Псалтырь XVII века пополнила коллекцию Исторического музея. Об этом сообщила пресс-служба музея.