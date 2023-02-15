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Общество

Путин одобрил эксперимент по использованию цифрового паспорта

Путин одобрил эксперимент по использованию цифрового паспорта

Новости часа: послание президента Федеральному собранию состоится 21 февраля в 12:00

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Владимир Путин поддержал эксперимент с использованием цифрового паспорта на смартфоне вместо бумажного. Об этом президент сказал в беседе с министром цифрового развития Максутом Шадаевым. Подготовка эксперимента с электронным документом намечена до мая.

Ранее Минцифры запустило мобильное приложение "Карта болельщика". С помощью приложения болельщики смогут сохранить билет на матч и пройти по нему на стадион даже без доступа в интернет. Скачать бета-версию приложения "Карта болельщика" можно в магазинах приложений RuStore, Google Play, AppStore, AppGallery.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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