Новости часа: послание президента Федеральному собранию состоится 21 февраля в 12:00

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Послание президента Федеральному собранию состоится 21 февраля в 12:00. Согласно программе телепередач, оно продлится около часа.

ФСБ задержала агента СБУ, присланного в Подмосковье при поддержке Польши и Латвии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в столичном регионе до вечера субботы, 18 февраля. Об этом сообщил Гидрометцентр.