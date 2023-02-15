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Политика

Новости часа: послание президента Федеральному собранию состоится 21 февраля в 12:00

Новости часа: послание президента Федеральному собранию состоится 21 февраля в 12:00

Новости часа: СМИ из недружественных стран не будут аккредитованы на послание Путина

Новости часа: Путин поручил начать работу по созданию подразделений МЧС в новых регионах

Путин поручил активизировать работу по формированию подразделений МЧС в новых регионах

Новости часа: Румыния подняла в небо истребители для проверки неизвестного метеозонда

Путин поручил судьям подумать, что можно сделать для российских бизнесменов

Новости часа: разрушенные из-за землетрясения в Турции здания восстановят за год

Правительство РФ отберет объекты для досрочного строительства в 2023 году

Новости часа: Путин огласит послание парламенту 21 февраля

Путин огласит послание парламенту 21 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Послание президента Федеральному собранию состоится 21 февраля в 12:00. Согласно программе телепередач, оно продлится около часа.

ФСБ задержала агента СБУ, присланного в Подмосковье при поддержке Польши и Латвии. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в столичном регионе до вечера субботы, 18 февраля. Об этом сообщил Гидрометцентр.

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