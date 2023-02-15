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Новости часа: СМИ из недружественных стран не будут аккредитованы на послание Путина
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. СМИ из недружественных стран не будут аккредитованы на послание Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
ВОЗ приостановила изучение происхождения коронавируса, сославшись на политическую ситуацию в мире. Об этом сообщили СМИ.
Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявлен в столичном регионе до вечера четверга, 16 февраля. Об этом рассказал Гидрометцентр.