Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13:30

Политика

Новости часа: СМИ из недружественных стран не будут аккредитованы на послание Путина

Новости часа: СМИ из недружественных стран не будут аккредитованы на послание Путина

Новости часа: Путин поручил начать работу по созданию подразделений МЧС в новых регионах

Путин поручил активизировать работу по формированию подразделений МЧС в новых регионах

Новости часа: Румыния подняла в небо истребители для проверки неизвестного метеозонда

Путин поручил судьям подумать, что можно сделать для российских бизнесменов

Новости часа: разрушенные из-за землетрясения в Турции здания восстановят за год

Правительство РФ отберет объекты для досрочного строительства в 2023 году

Новости часа: Путин огласит послание парламенту 21 февраля

Путин огласит послание парламенту 21 февраля

Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. СМИ из недружественных стран не будут аккредитованы на послание Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ВОЗ приостановила изучение происхождения коронавируса, сославшись на политическую ситуацию в мире. Об этом сообщили СМИ.

Желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы объявлен в столичном регионе до вечера четверга, 16 февраля. Об этом рассказал Гидрометцентр.

Читайте также
властьполитикаобществопогодавидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика