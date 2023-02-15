Новости часа: Путин поручил начать работу по созданию подразделений МЧС в новых регионах

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Работа по формированию подразделений МЧС в новых регионах должна быть активизирована. Об этом президент заявил на коллегии министерства.

"Аэрофлот" переходит на летнее расписание с 26 марта. В 2023 году увеличат количество рейсов в Сочи, заявила пресс-служба перевозчика.

Развязку на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе откроют к концу года. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.