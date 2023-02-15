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Безопасность

Новости часа: Путин поручил начать работу по созданию подразделений МЧС в новых регионах

Новости часа: Путин поручил начать работу по созданию подразделений МЧС в новых регионах

Путин поручил активизировать работу по формированию подразделений МЧС в новых регионах

Новости часа: Румыния подняла в небо истребители для проверки неизвестного метеозонда

Путин поручил судьям подумать, что можно сделать для российских бизнесменов

Новости часа: разрушенные из-за землетрясения в Турции здания восстановят за год

Правительство РФ отберет объекты для досрочного строительства в 2023 году

Новости часа: Путин огласит послание парламенту 21 февраля

Путин огласит послание парламенту 21 февраля

Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля

Новости часа: спасатели РФ достали трех человек из-под завалов в турецком Хатае

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Работа по формированию подразделений МЧС в новых регионах должна быть активизирована. Об этом президент заявил на коллегии министерства.

"Аэрофлот" переходит на летнее расписание с 26 марта. В 2023 году увеличат количество рейсов в Сочи, заявила пресс-служба перевозчика.

Развязку на пересечении МКАД и Алтуфьевского шоссе откроют к концу года. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарев.

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