Ветераны и труженики тыла получат выплаты к 80-летию Победы

Единовременные выплаты к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне будут осуществлены в апреле и мае 2025 года. Это предусмотрено указом Владимира Путина.

Выплаты будут произведены для граждан, постоянно проживающих в России, Латвии, Литве, Эстонии, Абхазии, Южной Осетии и Приднестровье. Правительству поручено определить порядок их осуществления.

Кроме того, президент присвоил звание "Город трудовой доблести" семи населенным пунктам: Верхняя Пышма, Зеленодольск, Ишимбай, Курган, Ленинск-Кузнецкий, Миасс и Салехард.

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