Владимир Путин сообщил о выплате ветеранам ВОВ к 80-й годовщине Победы

Новая выплата ждет ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) к 80-й годовщине Победы, сообщил Владимир Путин. Глава государства подписал указ о выделении фронтовикам и их вдовам единовременного пособия в размере 80 тысяч рублей.

Труженики тыла, жители Ленинграда, совершеннолетние узники концлагерей и те, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения, получат по 55 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.