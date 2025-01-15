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15 января, 16:15

Общество

Владимир Путин сообщил о выплате ветеранам ВОВ к 80-й годовщине Победы

Владимир Путин сообщил о выплате ветеранам ВОВ к 80-й годовщине Победы

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Новая выплата ждет ветеранов Великой Отечественной войны (ВОВ) к 80-й годовщине Победы, сообщил Владимир Путин. Глава государства подписал указ о выделении фронтовикам и их вдовам единовременного пособия в размере 80 тысяч рублей.

Труженики тыла, жители Ленинграда, совершеннолетние узники концлагерей и те, кто работал на объектах ПВО, морских и авиабазах, строил оборонительные сооружения, получат по 55 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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