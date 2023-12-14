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14 декабря, 19:15

Политика

Путин заявил, что Москва является одним из лучших мегаполисов в мире

Путин заявил, что Москва является одним из лучших мегаполисов в мире

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Путин: Москва – один из лучших мегаполисов мира

Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира. Такое заявление глава государства сделал во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Отвечая на вопрос жителя Луганска, президент добавил, что посещал административный центр ЛНР. По наблюдениям Путина, город выглядит скромно, при этом чисто и аккуратно, что говорит об уровне общей культуры людей, которые там живут и работают. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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