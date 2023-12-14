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14 декабря, 18:00

Общество

Телеканал Москва 24 собрал главные заявления Путина на "Итогах года"

Телеканал Москва 24 собрал главные заявления Путина на "Итогах года"

Москва 24 собрала основные заявления президента на "Итогах года"

Телеканал Москва 24 собрал основные заявления Путина на "Итогах года"

Владимиру Путину во время "Итогов года" задал вопрос его "цифровой двойник"

Москва 24 собрала основные заявления президента на "Итогах года"

Россия должна стать одним из лидеров в развитии искусственного интеллекта – Путин

Путин: цены на отечественные автомобили будут снижаться по мере роста производства

Путин: Москва – один из лучших мегаполисов мира

Телеканал Москва 24 собрал основные заявления президента на "Итогах года"

Владимир Путин: правительство думает над продлением семейной ипотеки

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных заявлений Владимира Путина на совмещенной прямой линии и пресс-конференции. Россия в 2023 году соберет один из рекордных урожаев зерна, отметил президент.

Глава государства призвал приводить в порядок женские консультации и родильные отделения в регионах.

Рынок труда не должен закрываться для иностранных граждан любой ценой и в ущерб коренным жителям, подчеркнул Путин.

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властьэкономикаобществовидеоАлина Гилева
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