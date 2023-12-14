Телеканал Москва 24 собрал главные заявления Путина на "Итогах года"

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных заявлений Владимира Путина на совмещенной прямой линии и пресс-конференции. Россия в 2023 году соберет один из рекордных урожаев зерна, отметил президент.

Глава государства призвал приводить в порядок женские консультации и родильные отделения в регионах.

Рынок труда не должен закрываться для иностранных граждан любой ценой и в ущерб коренным жителям, подчеркнул Путин.