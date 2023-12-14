Телеканал Москва 24 собрал основные заявления Путина на "Итогах года"

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных заявлений Владимира Путина на прямой линии и пресс-конференции. Так, глава государства подчеркнул, что те, кто думал, что российский автопром рухнет, разочарованы. По его словам, ничего не рухнуло.

Также президент сообщил, что кабмин думает над продлением семейной ипотеки, но оно (решение. – Прим. ред.) должно исходить из возможностей бюджета.

Кроме того, Путин заявил, что государство не должно мешать развитию блогосферы, но и там нужно соблюдать этику и самоограничения.