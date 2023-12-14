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14 декабря, 16:45

Политика

Телеканал Москва 24 собрал основные заявления Путина на "Итогах года"

Телеканал Москва 24 собрал основные заявления Путина на "Итогах года"

Владимиру Путину во время "Итогов года" задал вопрос его "цифровой двойник"

Москва 24 собрала основные заявления президента на "Итогах года"

Россия должна стать одним из лидеров в развитии искусственного интеллекта – Путин

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Телеканал Москва 24 собрал основные заявления президента на "Итогах года"

Владимир Путин: правительство думает над продлением семейной ипотеки

Путин заявил, что РФ планирует произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году

Москва 24 собрала основные заявления президента на "Итогах года"

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных заявлений Владимира Путина на прямой линии и пресс-конференции. Так, глава государства подчеркнул, что те, кто думал, что российский автопром рухнет, разочарованы. По его словам, ничего не рухнуло.

Также президент сообщил, что кабмин думает над продлением семейной ипотеки, но оно (решение. – Прим. ред.) должно исходить из возможностей бюджета.

Кроме того, Путин заявил, что государство не должно мешать развитию блогосферы, но и там нужно соблюдать этику и самоограничения.

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