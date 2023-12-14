Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 декабря, 16:30

Транспорт

Москва 24 собрала основные заявления президента на "Итогах года"

Москва 24 собрала основные заявления президента на "Итогах года"

Россия должна стать одним из лидеров в развитии искусственного интеллекта – Путин

Путин: цены на отечественные автомобили будут снижаться по мере роста производства

Путин: Москва – один из лучших мегаполисов мира

Телеканал Москва 24 собрал основные заявления президента на "Итогах года"

Владимир Путин: правительство думает над продлением семейной ипотеки

Путин заявил, что РФ планирует произвести свыше тысячи самолетов к 2030 году

Москва 24 собрала основные заявления президента на "Итогах года"

Тарифы на услуги ЖКХ в России должны увеличиваться мягко и своевременно – Путин

Путин назвал серьезным рост цен на отечественные автомобили

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных заявлений Владимира Путина на прямой линии и пресс-конференции. Президент заявил, что в РФ продлят программу развития первичного звена здравоохранения.

Также в ходе прямой линии глава государства отметил, что необходимо возрождать в России отрасль создания автокомпонентов. Глава государства добавил, что работа в этой сфере ведется активно.

Кроме того, президент сообщил, что Россия планирует произвести более тысячи самолетов к 2030 году.

Читайте также
властьполитикаавтовидеоАлина Гилеватранспорт
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика