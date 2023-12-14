Москва 24 собрала основные заявления президента на "Итогах года"

Телеканал Москва 24 собрал подборку главных заявлений Владимира Путина на прямой линии и пресс-конференции. Президент заявил, что в РФ продлят программу развития первичного звена здравоохранения.

Также в ходе прямой линии глава государства отметил, что необходимо возрождать в России отрасль создания автокомпонентов. Глава государства добавил, что работа в этой сфере ведется активно.

Кроме того, президент сообщил, что Россия планирует произвести более тысячи самолетов к 2030 году.