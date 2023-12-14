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14 декабря, 16:15

Политика

Путин: цены на отечественные автомобили будут снижаться по мере роста производства

Путин: цены на отечественные автомобили будут снижаться по мере роста производства

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Владимир Путин заявил, что цены на отечественные автомобили будут снижаться по мере роста производства. Вопрос цен на автомобили и запчасти обсуждался на прямой линии и пресс-конференции.

Как подчеркнул президент, рост цен на российские автомобили в настоящий момент серьезный. Частично это связано с тем, что в производстве до сих пор используются импортные компоненты. Стране только предстоит возродить отрасль их производства.

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