Путин: цены на отечественные автомобили будут снижаться по мере роста производства

Владимир Путин заявил, что цены на отечественные автомобили будут снижаться по мере роста производства. Вопрос цен на автомобили и запчасти обсуждался на прямой линии и пресс-конференции.

Как подчеркнул президент, рост цен на российские автомобили в настоящий момент серьезный. Частично это связано с тем, что в производстве до сих пор используются импортные компоненты. Стране только предстоит возродить отрасль их производства.