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14 декабря, 16:15

Политика

Путин: Москва – один из лучших мегаполисов мира

Путин: Москва – один из лучших мегаполисов мира

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Владимир Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира. Такое заявление глава государства сделал во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции.

Отвечая на вопрос жителя Луганска, президент добавил, что посещал административный центр ЛНР. По наблюдениям Путина, город выглядит скромно, при этом чисто и аккуратно, что говорит об уровне общей культуры людей, которые там живут и работают. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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