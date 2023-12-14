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14 декабря, 14:15

Экономика

Путин заявил, что использование рубля в расчетах повышает суверенитет РФ

Путин заявил, что использование рубля в расчетах повышает суверенитет РФ

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Чем больше Россия использует национальную валюту в расчетах, тем больше это повышает суверенитет и возможности страны. Об этом заявил Владимир Путин во время прямой линии.

По словам российского президента, привязка национальной валюты к доллару чревата тяжелыми социально-экономическими проблемами. Стабилизировать ситуацию с курсом помог указ о продаже валютной выручки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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