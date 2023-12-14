14 декабря, 13:30Политика
Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения
Российские военные улучшают свое положение практически по всей линии соприкосновения. У ВСУ нигде и ничего не получилось с контрнаступлением. Об этом заявил Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Мероприятие проходит в Москве, президент отвечает на многочисленные вопросы и подводит итоги года. Трансляцию события можно посмотреть в официальном аккаунте телеканала Москва 24 в соцсети "ВКонтакте".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.