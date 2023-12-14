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14 декабря, 13:30

Политика

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения

Путин заявил, что в новой мобилизации на сегодняшний день необходимости нет

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Путин начал совмещенную прямую линию и пресс-конференцию

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Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру понедельника

Российские военные улучшают свое положение практически по всей линии соприкосновения. У ВСУ нигде и ничего не получилось с контрнаступлением. Об этом заявил Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Мероприятие проходит в Москве, президент отвечает на многочисленные вопросы и подводит итоги года. Трансляцию события можно посмотреть в официальном аккаунте телеканала Москва 24 в соцсети "ВКонтакте".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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