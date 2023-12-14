Путин заявил, что в новой мобилизации на сегодняшний день необходимости нет

Необходимости во второй волне мобилизации на сегодняшний день нет. Об этом заявил Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

Мероприятие проходит в Москве в эти минуты. Вопрос о мобилизации прозвучал одним из первых. В ответ российский президент подчеркнул, что по оказанию мер поддержки важно поставить добровольцев, которые защищают честь страны, в один ряд с военными. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.