Новости часа: Путин сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России растет на 30-35% еженедельно. Об этом сообщил Владимир Путин.

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Краматорска. Такое заявление сделало Минобороны РФ.

Совфед одобрил закон о праве мобилизованных на продление прежнего трудового договора. Сенаторы одобрили поправки в Трудовой кодекс РФ.