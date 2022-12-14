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Новости

14 декабря, 16:30

Политика

Новости часа: Путин сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ

Новости часа: Путин сообщил о росте заболеваемости гриппом и ОРВИ в РФ

Путин сообщил, что вакцинировался от гриппа

Песков допустил, что послание Путина Федеральному собранию может состояться в 2023 году

Новости часа: в Кремль не поступали предложения от Киева о новогоднем перемирии

Новости часа: Путин до конца года проведет встречу с главами новых регионов

Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Предприятиям оборонно-промышленного комплекса РФ компенсируют расходы – Мишустин

Новости часа: сокращение ВВП РФ по итогам года составит менее 3%

Путин призвал снизить количество заторов и аварийных участков на дорогах РФ

Новости часа: в Подмосковье продолжится работа по строительству дорожных развязок

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России растет на 30-35% еженедельно. Об этом сообщил Владимир Путин.

Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Краматорска. Такое заявление сделало Минобороны РФ.

Совфед одобрил закон о праве мобилизованных на продление прежнего трудового договора. Сенаторы одобрили поправки в Трудовой кодекс РФ.

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властьобществополитикавидеоАлина Гилева
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