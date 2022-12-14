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Новости

14 декабря, 14:30

Политика

Песков допустил, что послание Путина Федеральному собранию может состояться в 2023 году

Песков допустил, что послание Путина Федеральному собранию может состояться в 2023 году

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что послание Федеральному собранию состоится уже в следующем году. При этом он подчеркнул, что в письменном виде послание невозможно.

Также представитель Кремля призвал прекратить гадание на кофейной гуще. Так он прокомментировал сообщения в СМИ о предполагаемых датах мероприятия, ни одна из которых не получила подтверждения в Кремле.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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властьполитикавидеоАлина Гилева
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