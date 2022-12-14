Новости часа: в Кремль не поступали предложения от Киева о новогоднем перемирии

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На повестке дня РФ тема новогоднего перемирия на Украине не стоит. Об этом сообщил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что в Кремль не поступали предложения от Киева о новогоднем перемирии.

Общая готовность БКЛ составляет 97%. О работе строителей рассказал Сергей Собянин.

Совфед одобрил закон о запрете услуг суррогатных матерей в РФ для иностранцев. Для граждан России, состоящих в браке, а также одиноких женщин такая возможность сохраняется.