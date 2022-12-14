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Новости

14 декабря, 14:30

Политика

Новости часа: в Кремль не поступали предложения от Киева о новогоднем перемирии

Новости часа: в Кремль не поступали предложения от Киева о новогоднем перемирии

Новости часа: Путин до конца года проведет встречу с главами новых регионов

Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Предприятиям оборонно-промышленного комплекса РФ компенсируют расходы – Мишустин

Новости часа: сокращение ВВП РФ по итогам года составит менее 3%

Путин призвал снизить количество заторов и аварийных участков на дорогах РФ

Новости часа: в Подмосковье продолжится работа по строительству дорожных развязок

Новости часа: Песков заявил о невозможности вывода войск РФ из Украины до конца года

Песков заявил о невозможности вывода войск РФ из Украины до конца года

Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников на уровне не ниже среднего

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На повестке дня РФ тема новогоднего перемирия на Украине не стоит. Об этом сообщил Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента РФ также подчеркнул, что в Кремль не поступали предложения от Киева о новогоднем перемирии.

Общая готовность БКЛ составляет 97%. О работе строителей рассказал Сергей Собянин.

Совфед одобрил закон о запрете услуг суррогатных матерей в РФ для иностранцев. Для граждан России, состоящих в браке, а также одиноких женщин такая возможность сохраняется.

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