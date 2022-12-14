Новости часа: Путин до конца года проведет встречу с главами новых регионов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин до конца года проведет встречу с главами новых регионов. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Станции БКЛ "Каширская" и "Варшавская" откроют в начале 2023 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Подключение домов к теплу началось после аварии на теплосетях в Братске. Об этом заявил губернатор региона Игорь Кобзев.