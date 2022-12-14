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Новости

14 декабря, 13:45

Политика

Новости часа: Путин до конца года проведет встречу с главами новых регионов

Новости часа: Путин до конца года проведет встречу с главами новых регионов

Москвичам рассказали о событиях прошедшего дня

Предприятиям оборонно-промышленного комплекса РФ компенсируют расходы – Мишустин

Новости часа: сокращение ВВП РФ по итогам года составит менее 3%

Путин призвал снизить количество заторов и аварийных участков на дорогах РФ

Новости часа: в Подмосковье продолжится работа по строительству дорожных развязок

Новости часа: Песков заявил о невозможности вывода войск РФ из Украины до конца года

Песков заявил о невозможности вывода войск РФ из Украины до конца года

Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников на уровне не ниже среднего

Новости последнего часа: сбор зерна в России к началу декабря превысил 157 млн тонн

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин до конца года проведет встречу с главами новых регионов. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Станции БКЛ "Каширская" и "Варшавская" откроют в начале 2023 года. Об этом рассказал Сергей Собянин.

Подключение домов к теплу началось после аварии на теплосетях в Братске. Об этом заявил губернатор региона Игорь Кобзев.

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