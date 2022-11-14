Новости часа: Песков подтвердил проведение в Турции переговоров между РФ и США

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дмитрий Песков подтвердил проведение в Турции переговоров между РФ и США. По словам пресс-секретаря президента РФ, встреча была организована по инициативе американской стороны.

Только биометрические загранпаспорта РФ будут принимать с 15 ноября в визовом центре Италии.



Наталия Орейро и Риналь Мухаметов сыграют в новогоднем фильме "Письмо Деду Морозу". Об этом сообщили создатели картины.