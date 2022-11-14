Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

19:45

Политика

Новости часа: Песков подтвердил проведение в Турции переговоров между РФ и США

Новости часа: Песков подтвердил проведение в Турции переговоров между РФ и США

Песков подтвердил проведение в Турции переговоров между РФ и США

Новости часа: Путин назвал поддержку участников спецоперации первостепенной задачей

Путин назвал первостепенной задачей поддержку участников СВО и их семей

Новости часа: 15 водоемов реконструировали в Москве в 2022 году

Новости часа: три гражданина РФ пострадали при теракте в Стамбуле

Новости часа: Путин не поедет на G20 из-за своего графика

Новости часа: Песков заявил, что достичь целей СВО можно мирными переговорами

Новости часа: в Кремле сообщили, что Путин не будет выступать на G20

Путин не будет выступать на G20 – Кремль

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Дмитрий Песков подтвердил проведение в Турции переговоров между РФ и США. По словам пресс-секретаря президента РФ, встреча была организована по инициативе американской стороны.

Только биометрические загранпаспорта РФ будут принимать с 15 ноября в визовом центре Италии.

Наталия Орейро и Риналь Мухаметов сыграют в новогоднем фильме "Письмо Деду Морозу". Об этом сообщили создатели картины.

Читайте также
властьполитикатуризмкультуракиновидеоМаксим Селиков
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика