Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

15:30

Политика

Новости часа: Путин назвал поддержку участников спецоперации первостепенной задачей

Новости часа: Путин назвал поддержку участников спецоперации первостепенной задачей

Путин назвал первостепенной задачей поддержку участников СВО и их семей

Новости часа: 15 водоемов реконструировали в Москве в 2022 году

Новости часа: три гражданина РФ пострадали при теракте в Стамбуле

Новости часа: Путин не поедет на G20 из-за своего графика

Новости часа: Песков заявил, что достичь целей СВО можно мирными переговорами

Новости часа: в Кремле сообщили, что Путин не будет выступать на G20

Путин не будет выступать на G20 – Кремль

Новости часа: кабмин РФ дополнительно выделит 7 млрд рублей на закупку школьных автобусов

Более 27 млрд рублей выделят на ежемесячные выплаты на детей от 8 лет – Мишустин

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поддержка участников СВО и членов их семей должна быть первостепенной задачей. Об этом заявил Владимир Путин. Он также подчеркнул, что деятельность военнослужащих в зоне проведения СВО является работой высшей степени риска.

Кабмин расширяет производство авиадвигателей для российских самолетов. Об этом рассказал Михаил Мишустин.

Российские войска полностью освободили населенный пункт Павловка в ДНР. Об освобождении сообщили в Минобороны РФ.

Читайте также
властьобществоэкономикаполитикавидеоНаиль ГубаевАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика