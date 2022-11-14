15:30Политика
Новости часа: Путин назвал поддержку участников спецоперации первостепенной задачей
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Поддержка участников СВО и членов их семей должна быть первостепенной задачей. Об этом заявил Владимир Путин. Он также подчеркнул, что деятельность военнослужащих в зоне проведения СВО является работой высшей степени риска.
Кабмин расширяет производство авиадвигателей для российских самолетов. Об этом рассказал Михаил Мишустин.
Российские войска полностью освободили населенный пункт Павловка в ДНР. Об освобождении сообщили в Минобороны РФ.