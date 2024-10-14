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14 октября, 17:30

Транспорт

Путин подписал закон о лишении прав на срок до 1,5 года за сокрытие номеров автомобиля

Путин подписал закон о лишении прав на срок до 1,5 года за сокрытие номеров автомобиля

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Владимир Путин подписал закон о лишении прав на срок до 1,5 года за использование устройств, позволяющих скрыть госномер автомобиля.

Речь идет о механизмах, которые не позволяют считать номер либо видоизменяют его. Само устройство при этом будут конфисковывать. Кроме того, на такой же срок будут отбирать права за повторное управление машиной без номеров или со скрывающими их материалами. Подробнее − в эфире телеканала Москва 24.

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