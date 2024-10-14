В Кремле прокомментировали предложение ввести налог на бездетность. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, на данный момент неизвестны детали этого предложения, а также необходимо провести анализ со стороны специалистов.

Песков отметил, что подобный налог существовал в Советском Союзе, и призвал изучить этот опыт. Он подчеркнул, что, хотя на первый взгляд налог не оказал значительного влияния на демографическую ситуацию, детальное исследование может дать более полное представление о его эффективности.

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