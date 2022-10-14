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Общество

Новости часа: Путин отметил, что частичная мобилизация будет завершена за две недели

Новости часа: Путин отметил, что частичная мобилизация будет завершена за две недели

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин рассказал о текущей ситуации с частичной мобилизацией. Все мобилизационные мероприятия в РФ завершат в течение двух недель.

Также президент РФ оценил возможность расширения объемов мобилизации в РФ. В обозримом будущем необходимости в расширении объемов частичной мобилизации нет.

По словам главы государства, 33 тысячи мобилизованных находятся в подразделениях, 16 тысяч выполняют боевые задачи. Также российский лидер отметил, что качество мобилизации должно быть повышено.

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Сюжет: Частичная мобилизация 2022
властьобществовидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
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