Новости часа: Путин отметил, что частичная мобилизация будет завершена за две недели

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Владимир Путин рассказал о текущей ситуации с частичной мобилизацией. Все мобилизационные мероприятия в РФ завершат в течение двух недель.

Также президент РФ оценил возможность расширения объемов мобилизации в РФ. В обозримом будущем необходимости в расширении объемов частичной мобилизации нет.

По словам главы государства, 33 тысячи мобилизованных находятся в подразделениях, 16 тысяч выполняют боевые задачи. Также российский лидер отметил, что качество мобилизации должно быть повышено.